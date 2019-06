FAKTA: Så meget skærmtid har partilederne fået i valgkampen

Lars Løkke Rasmussen har omtrent 40 procent mere skærmtid end Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er den partileder, som oftest er tonet frem på tv-skærmene, siden at han udskrev valg 7. maj.

Det viser en opgørelse fra Syddansk Universitet.

Opgørelsen tæller den samlede tid på skærmen - lige fra partilederrunder på DR1, interviews i TV2-nyhederne og til de mere bløde formater som "Aftenshowet" på DR1 eller "Go' morgen Danmark" på TV2.

Her følger et overblik over, hvor mange timers skærmtid de 13 partiledere har fået i valgkampen:

* 1. Lars Løkke Rasmussen, Venstre: 31,6 timer.

* 2. Mette Frederiksen, Socialdemokratiet: 22,1 timer.

* 3. Anders Samuelsen, Liberal Alliance: 9,4 timer.

* 4. Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti: 9,2 timer.

* 5. Pia Olsen Dyhr, SF: 7,2 timer.

* 6. Morten Østergaard, Radikale Venstre: 7,1 timer.

* 7. Pernille Skipper, Enhedslisten: 6,9 timer.

* 8. Uffe Elbæk, Alternativet: 6,4 timer.

* 9. Isabella Arendt, Kristendemokraterne: 5,9 timer. (data er opgjort fra den 13. maj, hvor hun trådte til som fungerende formand)

* 10. Pernille Vermund, Nye Borgerlige: 5,8 timer.

* 11. Rasmus Paludan, Stram Kurs: 5,8 timer.

* 12. Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti: 5,2 timer.

* 13. Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen: 2,2 timer.

Kilder: Mediernes Forsknings- og Innovationscenter, Syddansk Universitet.

Tallene er bygget på analyse af 2724 timers fjernsyn på DR, DR2, TV2 og TV2 News mellem 7. maj og 4. juni.

