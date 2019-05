FAKTA: Så meget skærmtid har politikerne fået

Lars Løkke Rasmussen har næsten fået dobbelt så meget skærmtid som Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.

Politikerne kæmper i disse uger for at overbevise de danske vælgere om, hvor de skal sætte deres kryds ved folketingsvalget den 5. juni.

I den forbindelse træder partilederne ofte frem på TV for at fortælle om deres partis politik og budskaber.

Her følger et overblik over, hvor mange timers skærmtid de 13 partiledere har fået på DR, DR2, TV2 og TV2 News i valgkampens første to uger.

* 1. Lars Løkke Rasmussen, Venstre: 20 timer.

* 2. Mette Frederiksen, Socialdemokratiet: 12 timer.

* 3. Anders Samuelsen, Liberal Alliance: 6 timer.

* 4. Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti: 5 timer.

* 5. Pia Olsen Dyhr, SF: 5 timer.

* 6. Isabella Arendt, Kristendemokraterne: 4 timer. (data er opgjort fra den 13. maj, hvor Arendt trådte til som fungerende formand)

* 7. Uffe Elbæk, Alternativet: 4 timer.

* 8. Pernille Vermund, Nye Borgerlige: 4 timer.

* 9. Rasmus Paludan, Stram Kurs: 4 timer.

* 10. Morten Østergaard, Radikale Venstre: 3 timer.

* 11. Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti: 3 timer.

* 12. Pernille Skipper, Enhedslisten: 3 timer.

* 13. Stig Grenov, Kristendemokraterne: 1 time. (data er opgjort til og med den 13. maj, hvor Grenov overlod rollen som formand til Isabella Arendt)

* 14. Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen: 1 time.

Kilder: Mediernes Forsknings- og Innovationscenter, Syddansk Universitet.

/ritzau/