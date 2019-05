FAKTA: Sådan besættes topposterne i EU

Efter valget til Europa-Parlamentet skal der lægges et større politisk puslespil om de højeste poster.

Når europaparlamentsvalget er overstået søndag, skal en række topposter besættes.

EU-præsidenten: Præsidenten vælges af EU's stats- og regeringschefer for en periode på to et halvt år. Man kan genvælges én gang, hvilket den nuværende EU-præsident, polakken Donald Tusk, blev i 2017. Hans mandat udløber 30. november i år.

Formand for EU-Kommissionen: EU's stats- og regeringschefer udpeger en kandidat under "hensyntagen til resultatet" af europaparlamentsvalget. Kandidaten skal godkendes med absolut flertal i parlamentet. Nuværende kommissionsformand er Jean-Claude Juncker fra Luxembourg.

Kommissærer: Hvert medlemsland indstiller en kandidat som kommissær. Kommissærerne skal høres i EU-Parlamentet, som skal godkende den samlede kommission. Ofte ender det med, at en eller flere kandidater må skiftes ud, før parlamentet godkender kommissionen. I denne valgperiode har Danmark haft Margrethe Vestager som konkurrencekommissær.

EU-Parlamentets formand: Formanden vælges af parlamentets medlemmer for en periode på to et halvt år. Der er altså to formandsperioder i en valgperiode over fem år. Nuværende formand er italieneren Antonio Tajani.

EU's udenrigschef: Udenrigschefen udpeges af EU's stats- og regeringschefer, og kandidaten skal efterfølgende - som kommissærerne - godkendes ved høring i parlamentet. Vedkommende skal altså godkendes som del af den samlede EU-Kommission. Nuværende udenrigschef er Federica Mogherini fra Italien.

Næstformænd: Det er EU-Kommissionens formand, som vælger en eller flere næstformænd. Den afgående Juncker-kommission fik seks næstformænd. EU's udenrigschef får dog automatisk titel af næstformand, og denne person er således ikke valgt af formanden.

Kilde: Ritzau.

/ritzau/