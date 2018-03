FAKTA: Sådan blev S-kandidat i Roskilde fundet

Partifælle lykkedes ikke med at vippe Mette Gjerskov (S) af pinden som folketingskandidat i Roskilde.

Forhenværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) besejrede mandag aften partifællen Niels Jespersen, bosat på Nørrebro, i en afstemning om, hvem der skal være Socialdemokratiets folketingskandidat i kredsen i Roskilde.

Sådan forløb valget af folketingskandidat:

* Lørdag var der generalforsamling i partiforeningen for Roskildes socialdemokrater. Generalforsamlingen indstillede en folketingskandidat, og det blev Gjerskov med stemmerne 75 for og 24 imod. Men det er ikke her, kandidaten reelt set vælges.

* Valget skete i stedet mandag aften på generalforsamlingen for Socialdemokratiet i Roskildekredsen.

* For at stille op skal en kandidat have opbakning fra 25 personer, såkaldte stillere. De skal være medlemmer af kredsen og have betalt deres kontingent.

* Det er kun medlemmer af kredsen, der er bosat i Sjællands Storkreds, der mandag aften kunne stemme ved valget af folketingskandidat. Det vil sige, at personer bosat i eksempelvis København ikke kunne stemme.

* På forhånd var forventningen, at Mette Gjerskov ville stå stærkest. Men spørgsmålet var, om hun mandag aften også ville opnå de to tredjedele af stemmerne, som skulle til for at afværge en urafstemning blandt medlemmerne i kredsen.

* Det lykkedes Mette Gjerskov at opnå 120 stemmer. Det var mere end to tredjedele af de fremmødte, og dermed bevarer hun sit kandidatur til Folketinget.

* Socialdemokratiet har en decentral struktur, der betyder, at der kan være forskel på, hvordan de enkelte kredse vælger kandidater. Her er det processen i Roskilde, der er beskrevet.

Kilde: Socialdemokratiet i Roskilde.

/ritzau/