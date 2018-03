FAKTA: Sådan er forskellen på kvote 1 og kvote 2

Har man ikke scoret drømmesnittet i gymnasiet, har man stadig chance for en uddannelse med kvote 2.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har igen kunnet offentliggøre et rekordantal kvote 2 ansøgere.

Men hvad er egentlig forskellen på de to optagelsesformer? Læs her:

Kvote 1:

* På en kvote 1 ansøgning bliver du udelukkende bedømt på resultatet af din gymnasiale uddannelse. Det betyder, at studerende med højt gennemsnit får plads på den videregående uddannelse før elever med et lavere gennemsnit.

* Er der bestemte karakterkrav til faget, du søger ind på, skal faget være bestået på det krævede niveau.

Kvote 2:

* Optagelse gennem kvote 2 er for ansøgere, som ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet.

* Kvote 2-kriterierne består af forskellige faglige og generelle aktiviteter, som sammen med den adgangsgivende eksamen giver mulighed for at søge optagelse. Eksempler på kvote 2-kriterier kan være:

* Anden uddannelse (eller dele af en uddannelse) ud over din gymnasiale uddannelse.

* Højskoleophold af typisk 16 ugers varighed.

* Udlandsophold på minimum 3-6 måneder såsom skoleophold med undervisning på gymnasialt eller videregående niveau eller ophold med sprogundervisning.

* Aktiviteter som foreningsarbejde, politisk arbejde, arbejde med børn og unge, arbejde med handicappede eller arbejde som fritidsleder.

* At du har studierelevant arbejde.

* Motiveret ansøgning.

Kilde: Uddannelsesguiden.dk