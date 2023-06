FAKTA: Sådan er lovgivningen om salg af lattergas

Fra lørdag er det ikke længere tilladt at være i besiddelse af lattergas på offentlige steder. Desuden strammes reglerne også for, hvem der må købe det.

Det sker for at nedbringe unges misbrug af lattergas som rusmiddel. Det kan nemlig give alvorlige skader at misbruge lattergas.

Lovgivningen er flere gange blevet justeret og strammet, i håb om at færre ville misbruge lattergas.

Sådan er lovgivningen:

* Det er forbudt at sælge lattergas til unge under 18 år.

* Der må fra lørdag maksimalt sælges 17 gram lattergas ad gangen til privatpersoner. Sælges der mere, skal forhandlere tjekke, om køberen er erhvervsdrivende.

* Fra lørdag er det forbudt at sælge lattergas til beruselse uanset mængden.

* Borgere risikerer bødestraf, hvis de er i besiddelse af lattergas på offentlige steder. Det gælder eksempelvis i nattelivet, på festivaler samt uddannelsessteder.

* Butikker, der sælger alkohol, tobak eller e-cigaretter, har forbud mod at sælge lattergas.

* Sikkerhedsstyrelsen må lukke profiler på sociale medier ned, hvor der foregår ulovligt salg af lattergas.

* Derudover må Sikkerhedsstyrelsen fra lørdag udgive sig for at være almindelige forbrugere, der køber lattergas, for at tjekke, om forhandlere overholder loven.

Kilder: Erhvervsministeriet og Sikkerhedsstyrelsen.

