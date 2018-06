FAKTA: Sådan er reglerne for privates madsalg

Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen hæver grænsen for privates salg af mad. Læs om reglerne her.

Det skal være lettere for private at sælge overskudsmad, lyder det fra fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Det skal medvirke til at mindske madspildet.

Læs om reglerne her:

* Hidtil har private haft mulighed for at sælge fødevarer op til cirka ti gange om året uden at være registreret hos Fødevarestyrelsen.

* De nye regler betyder, at private kan sælge cirka fire-fem måltider om ugen, uden at man skal være registreret som fødevarevirksomhed.

* Der stilles således ikke krav til indretning og drift af køkkenet hos private, der sælger mad under den nye bagatelgrænse.

* Den enkelte madsælger er dog altid ansvarlig for den mad, man sælger.

* Maden må således ikke gøre køberne syge ved for eksempel at indeholde skadelige stoffer, sygdomsfremkaldende bakterier, virus eller parasitter.

Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen.

/ritzau/