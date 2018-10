FAKTA: Sådan er reglerne for rugemoderskab

De Radikale vil lempe adgangen til, at barnløse par og LGBTI-personer kan bruge rugemødre for at få børn.

De Radikale foreslår ifølge Kristeligt Dagblad, at det skal være lettere for barnløse par og LGBTI-personer at få et barn ved hjælp af en frivillig rugemor.

Her kan du læse om reglerne.

* Som reglerne er nu, er det lovligt at være rugemor og altså bære et barn for andre. Men kun hvis det sker af altruistiske (uegennyttige, red.) grunde. Man må ikke annoncere, og der må heller ikke være penge mellem parterne.

* Det er heller ikke lovligt for en sundhedsperson at hjælpe en rugemor med at blive gravid.

* De Radikale mener, at der skal lempes for adgangen til rugemoderskab.

* Det skal være legalt, at sundhedspersoner kan stå for fertilitetsbehandlingen, mener partiet.

* Gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen foreslår, at der sættes en aldersgrænse for at melde sig som rugemor på omkring 25 år. Det kan eventuelt også være et krav, at kvinden har egne børn i forvejen.

Kilde: Kristeligt Dagblad.

/ritzau/