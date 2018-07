FAKTA: Sådan er reglerne for studenterkørsel

Flere ordførere har erklæret sig åbne over for at se nærmere på sikkerheden omkring studenterkørsler.

En 19-årig mand blev kvæstet, da han faldt af en lastbil under en studenterkørsel lørdag.

Siden er det blevet debatteret, om sikkerheden skal forbedres omkring studenterkørsler, eller om et egentligt forbud kan komme på tale.

Her er reglerne for eksamenskørsel:

* Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst to år er omfattet af reglerne om eksamenskørsel.

* Eksamenskørsel forudsætter ikke en tilladelse udstedt af politiet. Eksamenskørslen kan umiddelbart gennemføres, når betingelserne i bekendtgørelsen om eksamenskørsel er overholdt.

* Biler, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed. Godkendelsen har en gyldighed på ét år.

* Passagererne kan forlange at få synsrapporten forevist inden eksamenskørslen.

* Hastigheden må ikke overstige 40 kilometer i timen i tættere bebygget område og 60 kilometer i timen uden for tættere bebygget område. Derudover må eksamenskørslen ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej.

Kilde: Færdselsstyrelsen.

/ritzau/