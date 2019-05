FAKTA: Sådan er skrottede brændeovne fordelt på landsdele

Flest østjyder har siden februar skrottet en gammel og forurenende brændeovn.

3000 gamle brændeovne er blevet skrottet siden februar 2019. En opgørelse viser, at østjyderne er mest ivrige for at køre deres brændeovn til skrot.

Her følger en oversigt over, hvordan antallet af skrottede brændeovne fordeler sig på landsdele per 5. april 2019:

1. Østjylland: 446.

2. Sydjylland: 406.

3. Vest og Sydsjælland: 391.

4. Nordjylland: 346.

5. Vestjylland: 317.

6. Nordsjælland: 290.

7. Fyn: 275.

8. Københavns omegn: 191.

9. Byen København: 170.

10. Østsjælland: 120.

11. Bornholm: 54.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

/ritzau/