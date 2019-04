FAKTA: Sådan er spillereglerne i den danske model

Arbejdstagere og arbejdsgivere skal så vidt muligt selv aftale løn- og arbejdsvilkår i den danske model.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) luftede onsdag aften i et Facebook-opslag tanker om at give den danske model et "ansigtsløft".

Det kunne være, at Christiansborg indførte minimumlønninger i udvalgte brancher for at undgå social- og løndumping.

Her kan du læse om, hvad man forstår ved den danske model.

* Den danske model bygger på Septemberforliget fra 1899.

* Her indgik Dansk Arbejdsgiverforening og det, der i dag er Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, et forlig om, hvordan spillereglerne på det danske arbejdsmarked skulle være.

* Forliget blev indgået efter en langstrakt konflikt, der omfattede op mod halvdelen af alle organiserede arbejdere.

* Det var her, at retten til - og regler for - strejker og lockout blev aftalt. Samtidigt var det her, at parterne blev enige om, at stridigheder skulle løses ved mægling.

* Forliget fik en stor opdatering i 1960, hvor Hovedaftalen blev indgået. Den dækker over ting som tillidsrepræsentanter samt princippet om, at arbejdsgiveren har retten til at lede arbejdet.

* Den danske model for arbejdsmarkedet betyder, at der er op til lønmodtagere og arbejdsgivere at forhandle sig frem til kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

* Politikerne skal kun blande sig, hvis forhandlingerne mellem parterne er kørt fuldstændig fast.

* Eksempelvis greb den daværende regering i 2013 ind i en igangværende lockout på lærerområdet.

* Den danske model er karakteriseret ved en høj overenskomstdækning. Det gælder både arbejdstagere, der er organiseret i fagforeninger, og arbejdsgivere, der er organiseret i arbejdsgiverorganisationer.

