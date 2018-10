FAKTA: Sådan foregår Folketingets åbning

En ny folketingssæson åbner traditionen tro den første tirsdag i oktober med statsministerens åbningstale.

Ifølge Grundloven skal Folketinget hvert år åbnes den første tirsdag i oktober.

Det markerer begyndelsen på et nyt folketingsår.

Udlændinge, sundhed og klima ventes at blive omdrejningspunkter i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) sidste åbningstale før valget. Det skal finde sted om under et år.

Ifølge Løkke "er regeringen i arbejdstøjet", og der kommer først valg i 2019, har han udtalt.

Sådan foregår åbningen af Folketinget:

* Åbningen begynder med en gudstjeneste klokken 10 for medlemmerne af Folketinget.

* I år er der for første gang også en ikkereligiøs markering af åbningen. Den er arrangeret af Humanistisk Samfund og ventes at blive besøgt af folketingsmedlemmer fra Enhedslisten, Alternativet og SF.

* Statsministeren holder derefter klokken 12 sin åbningstale for Folketinget og medlemmerne af kongehuset.

* Inden da er der valgt en formand og fire næstformænd af Folketinget. De udgør tilsammen Folketingets ledelse, Præsidiet. Præsidiemedlemmerne udpeges af de fire største folketingsgrupper, der ikke har besat formandsposten. Pia Kjærsgaard (DF) er Folketingets formand.

* Åbningstalen tager nogle gange udgangspunkt i det lovkatalog, som regeringen også lægger frem på åbningsdagen.

* Lovkataloget fortæller, hvilke love regeringen agter at fremsætte i det kommende folketingsår.

* Repræsentanter for kongehuset har overværet Folketingets åbning hvert år siden 1966. Dronning Margrethe deltog første gang i Folketingets åbning i 1958, da hun var blevet myndig. Kronprins Frederik og prins Joachim har begge deltaget, siden de fyldte 18 år.

* Åbningstalen bliver ikke debatteret på åbningsdagen. Den er til debat om torsdagen i åbningsugen. Dette er en af årets store debatter. Folketingsmedlemmerne tager en lang diskussion om aktuelle politiske sager og får markeret deres mærkesager.

Kilde: Ritzau og Folketingets hjemmeside.

/ritzau/