FAKTA: Sådan fungerer en dronningerunde

Torsdag klokken 11 går statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til dronningen, som han vil anbefale at gennemføre en dronningerunde.

Det betyder, at repræsentanter for samtlige partier møder op for at orientere dronningen om, hvordan de ser på den politiske situation efter folketingsvalget.

* Når en regering har mistet sit flertal efter et valg - eller situationen bare er uklar - vil der blive indkaldt til en dronningerunde.

* Ved en dronningerunde udpeger dronningen på råd fra partierne en forhandlingsleder eller en person, der får til opgave at danne en regering og blive statsminister.

* Den fungerende statsminister og Statsministeriet rådgiver under hele forløbet fra sidelinjen.

* Dronningerunden blev indført i 1909 og er en politisk praksis, idet den ikke er skrevet ned i nogen lov.

* Regentens rolle i regeringsdannelsen står dog i Grundloven, der siger, at regenten udnævner og afskediger statsministeren.

Kilde: Folketinget.

/ritzau/