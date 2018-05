FAKTA: Sådan kan et cyberangreb lægge en hjemmeside ned

De såkaldte DDoS-angreb spidsbelaster servere i en grad, så de står af. To ministerier er blevet ramt.

Hjemmesiderne for både Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet er onsdag aften blevet ramt af et af de såkaldte DDoS-angreb.

* DDoS står for Distributed Denial of Service og går ud på at overbelaste en server i så voldsom grad, at den lukker ned.

* Rent praktisk foregår det ved, at mange tusinde computere på en og samme tid sender gentagne forespørgsler til den samme adresse på internettet.

* Hvis antallet af angreb overstiger serverens kapacitet, vil almindelige brugere ikke længere kunne tilgå siden.

* Ofte sker angrebene via såkaldte botnet, hvor virusinficerede computere fjernstyres til at deltage i angrebene, uden at computerens bruger er klar over det.

* Angrebene kræver store ressourcer og ophører derfor oftest efter et antal timer.

* Det er umuligt at gardere sig 100 procent mod DDos-angreb, men man kan foretage en række foranstaltninger, der gør det nemmere at afværge angreb, når de sker.

* Det omfatter blandt andet anskaffelse af alternative ip-adresser og internetadgange, ligesom man kan tilkøbe ekstra sikkerhed og overvågning hos sin internetudbyder.

Kilde: TDC, Center for Cybersikkerhed.

