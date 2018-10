FAKTA: Sådan skal fødevaresikkerheden sikres

Samtlige partier i Folketinget er enige om nyt fødevareforlig for 2019-22. Der afsættes 346 millioner kroner.

Hvis en fødevarevirksomhed bevidst snyder, kommer Fødevarestyrelsen hyppigere på besøg.

Hvis en café, restaurant eller et supermarked overholder reglerne, lempes kontrollen.

Det er essensen af et nyt fødevareforlig. Regeringen og samtlige partier i Folketinget er med i aftalen.

Den indeholder blandt andet:

* Nyt koncept for kontrol og vejledning.

Særligt små nye fødevarevirksomheder skal hjælpes godt i gang. Så de nemmere kan omsætte den gode idé til virkelighed.

* Udvikling af datadrevet kontrol og digitale selvhjælpsværktøjer.

En moderne og omstillingsparat fødevareregulering og fødevarekontrol kræver investeringer i både it og kompetencer.

Det vil medføre en gradvis omstilling fra fysisk kontrol til dataovervågning, analyser og målrettet kontrol. Disse er baseret på langt mere individualiserede risikovurderinger og rettet mod konkrete virksomheder og produkter.

* Mikrobiologisk fødevaresikkerhed og styrket beredskab.

Der oprettes en central krisestab i Fødevarestyrelsen. Det kan håndtere sygdomsudbrud fra fødevarer og sygdom blandt husdyr samtidigt.

* Indsats over for ulovlig import, brodne kar, svindel og ulovlig nethandel.

I takt med at markedsføring af fødevarer via internettet vinder frem, er der behov for, at fødevarekontrollen i højere grad har fokus på salg af fødevarer via nethandel.

Kilde: Aftaleteksten "Fødevareforlig 4 - på vej mod verdens bedste fødevarekontrol". Fra Miljø- og Fødevareministeriet.

/ritzau/