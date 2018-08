FAKTA: Sådan står partierne lige nu

De største udsving siden valget ses hos DF og Liberal Alliance, der er gået tilbage siden valget.

Sådan fordeler stemmerne sig i Voxmeters seneste landspolitiske måling (tal i parentes henviser til valgresultatet fra 18. juni 2015):



- Socialdemokratiet: 26,0 procent / 47 mandater* (26,3 procent).



- De Radikale: 5,2 procent / 9 mandater* (4,6 procent).



- De Konservative: 3,8 procent / 7 mandater* (3,4 procent).



- Nye Borgerlige: 1,4 procent / 0 mandater* (0,0 procent).



- Socialistisk Folkeparti: 5,3 procent / 9 mandater* (4,2 procent).



- Liberal Alliance: 5,2 procent / 9 mandater* (7,5 procent).



- Kristendemokraterne: 0,8 procent / 0 mandater* (0,8 procent).



- Dansk Folkeparti: 19,4 procent / 35 mandater* (21,1 procent).



- Venstre: 19,8 procent / 36 mandater* (19,5 procent).



- Enhedslisten: 8,6 procent / 15 mandater* (7,8 procent).



- Alternativet: 4,2 procent / 8 mandater* (4,8 procent).



- Øvrige: 0,1 procent / 0 mandater* (0,0 procent).



* = Estimerede mandater.



Fakta om målingen:



Voxmeters politiske meningsmåling er foretaget fra 6. august til 11. august. Målingen baserer sig på telefoninterview med 1038 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.



Tabellen viser kun de personer, der ved, hvad de vil stemme.



Cirka 23,2 procent af de adspurgte var på det pågældende tidspunkt i tvivl eller angav, at de ikke ville stemme, ville stemme blankt eller ikke var stemmeberettigede.



Den maksimale statistiske usikkerhed er +/- 2,7 procentpoint for de enkelte partier.



Kilde: Voxmeter for Ritzau.

/ritzau/