FAKTA: Sådan vælges S-kandidat i Roskilde

Partifælle vil vippe tidligere minister Mette Gjerskov (S) af pinden som folketingskandidat i Roskilde.

Forhenværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) risikerer at miste sin folketingskreds. Hun får kritik for ikke at varetage lokale interesser godt nok.

Men hendes kredsformand bakker hende op og roser hende for at stå fast på principper.

Gjerskovs modkandidat er partifællen Niels Jespersen, bosat på Nørrebro, der blandt andet er kendt som debattør i Politiken.

Her følger et overblik over, hvordan valget af folketingskandidat kommer til at forløbe:

* Lørdag formiddag er der generalforsamling i partiforeningen for Roskildes socialdemokrater. Generalforsamlingen vil indstille en folketingskandidat. Men det er ikke her, kandidaten reelt set vælges.

* Valget sker på generalforsamlingen for Socialdemokratiet i Roskildekredsen. Den finder sted mandag klokken 19. Kredsformand Daniel Prehn vil indstille, at generalforsamlingen bliver åben for pressen.

* For at stille op skal en kandidat have opbakning fra 25 personer, såkaldte stillere. De skal være medlemmer af kredsen og have betalt deres kontingent.

* Det er kun medlemmer af kredsen, der er bosat i Sjællands Storkreds, der kan stemme ved valget af folketingskandidat. Det vil sige, at personer bosat i eksempelvis København ikke kan stemme.

* Opnår ingen af kandidaterne 2/3 af stemmerne på generalforsamlingen, er det en urafstemning blandt medlemmerne i kredsen, der skal afgøre valget.

* Socialdemokratiet har en decentral struktur, der betyder, at der kan være forskel på, hvordan de enkelte kredse vælger kandidater. Her er det processen i Roskilde, der er beskrevet.

Kilde: Socialdemokratiet i Roskilde.

