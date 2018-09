FAKTA: Sådan vil regeringen forenkle vejen til puljepenge

Enklere regler skal gøre det mindre bøvlet at få fat i bevillinger fra statslige puljer.

Regeringen har søndag fremlagt et forslag til forenklinger af reglerne for at ansøge om penge fra statslige puljer.

Forslagene skal sparre kommuner og regioner, der søger om pengene, for tid og kræfter, fordi puljerne bliver færre og større.

De konkrete elementer:

* Pengene skal samles i færre puljer. Regeringen vil de næste fire år fjerne halvdelen af alle puljer.

* Til gengæld skal der være flere penge i hver pulje. Der skal minimum være bevillinger for ti millioner kroner at hente i en pulje.

* Der skal laves en kalender over puljer og deres ansøgningsfrister. Kalenderen udsendes kun fire dage om året, så kommunerne og regioner kun skal holde øje de dage.

