FAKTA: Sådan vil regeringen opjustere på digital service

Regeringen har tirsdag præsenteret 22 initiativer, som ifølge planen skal sikre digital service i topklasse.

Med reformen "Digital service i verdensklasse" vil regeringen blandt andet sætte skub i digitaliseringen i den offentlige sektor.

I alt er der 22 initiativer.

Her er nogle af de mest centrale ifølge regeringen:

* Ny strategi for offentlige data skal medvirke til øget tillid. Og den skal samtidig sikre, at vi får mest mulig gavn af de mange offentlige data.

* Regeringen vil oprette et Dataetisk Råd. Det skal blandt andet give anbefalinger om dataetiske spørgsmål og dilemmaer og bidrage til samfundsdebatten.

* Under navnet "Mit overblik" skal der etableres en samlet indgang til det offentlige på borger.dk, der blandt andet skal give borgerne overblik over egne sager, vigtige frister og de mest relevante data, som det offentlige har om dem.

* Regeringen vil indgå en digitaliseringspagt med KL og Danske Regioner. Den forpligter parterne på de tre indsatsområder og skal sikre god digital service.

* Sammenhængende digitale brugerrejser skal sikre, at borgere og virksomheder i 20 vigtige situationer med flere gøremål oplever en nemmere og mere sammenhængende digital service.

* En ny kørekort-app skal gøre det nemmere for borgerne at legitimere sig i Danmark. På sigt skal andre id-beviser gøres digitale.

* Der etableres en ny investeringsfond. Den skal sætte skub i afprøvningen og brugen af nye teknologier. Eksempelvis kunstig intelligens og digitale velfærdsløsninger. Fonden vil - sammen med allerede igangsatte initiativer - få en samlet investeringsvolumen på i alt 410 millioner kroner frem til 2022.

* National strategi for kunstig intelligens skal gøre Danmark til et af de førende lande. Og samtidig skal den opstille klare etiske principper for brugen af kunstig intelligens i Danmark.

Kilde: Finansministeriet.

/ritzau/