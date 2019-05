FAKTA: Sådan vil Socialdemokratiet nå klimamål

For første gang lægger S op til bindende klimamål om 60 procent CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Over de seneste år har Socialdemokratiet fremlagt flere klimainitiativer, der udgør de vigtigste elementer i at nå partiets klimamål, som blev præsenteret lørdag i Politiken.

Her lægges der op til 60 procent reduktion af drivhusgasser inden 2030 i forhold til 1990.

Se de fem forslag, som partiet fremhæver her:

* Socialdemokratiet vil have 500.000 grønne biler - biler, der kører på el, brint eller en blanding af el og benzin - i 2030. For at nå det skal der investeres i ladestandere, lavere skat på grønne firmabiler, lav elafgift til opladning fortsættes, og kommuner skal have tilskud til køb af grønne biler.

* Socialdemokratiet mener, at der skal opføres yderligere to havvindmølleparker på hver mindst 800 MW (megawatt) inden 2030. De skal de lægges til de tre nye havmølleparker, som blev aftalt i energiforliget sidste sommer.

* Bygninger skal blive mere energieffektive. Det vil man blandt andet gøre ved at omfatte kommuners og regioners bygninger af de samme krav til energibesparelser, som der er til statslige bygninger.

* I landbruget ønsker S en jordreform, hvor lavtliggende jorde udtages fra produktion.

* Igennem en national skovfond skal borgerne have mulighed for at kompensere for deres CO2-udledning fra for eksempel flyrejser. Ved at indbetale til fonden skal man kunne sikre sig, at der bliver opført ny skov i Danmark.

Kilder: Politiken og Ritzau.

/ritzau/