FAKTA: Sådan vil Socialdemokratiet styrke landdistrikterne

Socialdemokratiet til flytte tusindvis af uddannelsespladser ud af byerne. Læs her hvad partiet vil.

For at øge sammenhængen mellem land og by vil Socialdemokratiet flytte en stor del velfærdsuddannelser ud af de fire største byer.

Det skal give bedre muligheder for at uddanne sig i landdistrikterne.

Læs mere om planen her:

* 60 procent af uddannelsespladserne for lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere - velfærdsuddannelser - skal ligge uden for de fire største byer mod 48 procent i 2018.

* Der skal oprettes mindst fem nye "uddannelsesstationer" uden for de fire største byer.

* Det økonomiske loft over støtte til skoler uden for byerne skal fjernes.

* Der skal gives bedre muligheder for, at regionerne kan oprette offentlig transport til mindre uddannelser uden for byerne.

* VUC'er, voksenuddannelsescentre, i yderområder er økonomisk pressede og skal støttes med en pulje på 50 millioner kroner.

* Vil mere generelt fjerne omprioriteringsbidraget på uddannelser.

Kilde: Socialdemokratiet

/ritzau/