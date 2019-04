FAKTA: Sådan virker en hjertestarter

Hjertestop skyldes tit forstyrrelser i det elektriske system. Starteren stimulerer hjertet tilbage til rytmen.

Danskere samlede søndag ind til Hjerteforeningen, der i alt vil sætte 300 hjertestartere op for de indsamlede midler.

Men ved du egentlig, hvordan en hjertestarter virker?

Læs mere om hjertestarteren her:

- Hjertestarteren kan "genstarte" hjertet med et eller flere elektriske stød gennem brystkassen. Den kaldes også en defibrillator eller en AED (automatisk ekstern defibrillator). En hjertestarter kan også være indopereret.

- Starteren er en maskine og to elektroder, som aflæser hjertets elektriske rytme og finder ud af, om der skal gives stød. Der findes mange forskellige typer hjertestartere, men alle kan de aflæse hjertets rytme.

- En hjertestarter guider igennem forsøget på genoplivning og fortæller, hvad man skal gøre.

- Et hjertestop kan have mange årsager. Der kan både være hurtig, langsom eller ingen hjerterytme.

- Hjertestarteren er særligt effektiv, hvis hjertestoppet skyldes hjertekammerflimren. Det betyder, at der er hurtig og uregelmæssig elektrisk aktivitet i hjertet.

- Der er ofte gode muligheder for at behandle et hjertestop med både førstehjælp, hjertestarter og medicin. Men det er vigtigt at agere hurtigt. Man skal gerne yde førstehjælp i løbet af det første minut efter hjertestoppet.

Kilde: hjertestarter.dk og Hjerteforeningen.

/ritzau/