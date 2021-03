FAKTA: Sådan afvikles Dansk Melodi Grand Prix 2021

Coronasituationen ændrer markant på, hvordan det danske melodigrandprix afholdes. Seerne bestemmer alt i år.

Som det nu har været tilfældet det seneste år, er coronavirusset til stede i samfundet, og det betyder, at meget ikke er, som det plejer.

Det gælder også dette års Dansk Melodi Grand Prix, der afholdes lørdag aften i DR Byen.

Derfor afholdes showet blandt andet uden tilskuere, og en række andre ting, som seerne vil være vant til fra sangkonkurrencen, er ændret i år.

Her følger fakta over, hvordan konkurrencen afvikles:

* Showet bliver i år afholdt i DR Byens Studie 5, som seerne kender fra programmer som "X Factor" og "Versus".

* Antallet af sange er skåret ned fra ti til otte.

* I år er det udelukkende tv-seerne, der på aftenen afgør, hvem der vinder.

* Sædvanligvis deltager en fagjury, som også har medbestemmelse, men i år har juryen udelukkende valgt de otte deltagere. De skal ikke stemme til showet.

* I første runde lørdag aften skal årets sange skæres ned fra otte til tre.

* I anden runde skal vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2021 findes ud af de tre tilbageværende sange.

* Seerne kan stemme via sms eller app. Sms skal sendes til 1212 og koster en krone plus sms-takst. Vil man stemme via appen, skal man hente DR Grand Prix i App Store eller Google Play.

* Vinderen skal repræsentere Danmark ved det europæiske melodigrandprix, Eurovision Song Contest, der i år afholdes i Rotterdam i Holland.

Kilder: DR.

/ritzau/