FAKTA: Sådan anbefales frisører og tatovører at undgå smitte

Mandag kan liberale erhverv som frisører og massører åbne. Læs vejledningen til klinikker her.

Mandag kan frisører, tatovører, massører, kørelærere og andre liberale erhverv atter åbne for kunder.

Søndag har Sundhedsstyrelsen udsendt en vejledning til, hvordan man kan mindske smittespredningen, hvis de har tæt kontakt til klienter eller patienter.

Læs mere her:

* Undgå tæt kontakt:

- Man skal opfordre til, at folk holder god afstand til hinanden, når de er i klinikken.

- Indret venteværelser og lignende, så personer så vidt muligt sidder med to meters afstand. Magasiner/blade, legetøj og lignende skal fjernes.

- Det skal sikres, at der ikke er adgang for mere end en person per fire kvadratmeter, hvor der er offentlig adgang.

- Indret dagen, så man arbejder forskudt, og færrest muligt opholder sig i klinikken.

- Bed kunder eller klienter om at vende ansigtet væk, når det er muligt, hvis man har tæt kontakt ansigt til ansigt.

- Sæt en fysisk barriere op mellem personale og kunder eller klienter, de steder det er muligt - for eksempel ved kassen.

- Når der ikke kan undgås tæt ansigt-til-ansigt kontakt, kan man bruge ansigtsvisir eller ansigtsmaske.

- Kørelærere opfordres til maksimalt at have en elev i bilen ad gangen.

* Hygiejne:

- Vask hænder før og efter hver kunde, man har haft tæt kontakt med.

- Bed kunder vaske hænder eller bruge håndsprit, når de kommer, og inden de går.

- Bliv hjemme, hvis man har symptomer på sygdom og i 48 timer, efter at du har haft de seneste symptomer.

- Opfordre kunder og klienter til at blive væk, hvis de har symptomer på sygdom.

- Benyt personlige redskaber og engangsudstyr, og hav en plan for rengøring af fælles redskaber

- Vær omhyggelig med rengøringen – både hjemme og på arbejdspladsen.

- Rengør telefoner, dørhåndtag, tastaturer, tablets, kasseapparater og andre kontaktpunkter to gange dagligt. Rengør tablets med spritservietter dagligt.

- Vask vasketøj - for eksempel håndklæder - ved 80 grader.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Erhvervsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed.

/ritzau/