FAKTA: Sådan beregnes en vaccines effekt

En vaccines effekt beregnes ved at sammenligne sygdomssmitte på tværs af to grupper. Læs mere her.

Der er taget to coronavacciner i brug i Danmark fra henholdsvis Pfizer/BionTech og Moderna.

Producenterne har i den forbindelse fremlagt data for vaccinernes effekt.

Effekten er et udtryk for, hvor virkningsfuld vaccinen har været i et forsøgsstudie, hvor man har givet vaccinen til halvdelen af forsøgspersonerne og placebo til den anden halvdel.

Her følger en gennemgang af, hvordan effekten beregnes ud fra Modernas vaccine:

* Der var 28.207 forsøgspersoner med i forsøget. 14.134 personer fik vaccinen. 14.073 personer fik placebo.

- I vaccinegruppen var der 11 personer, som fik symptomer for coronavirus og blev testet positive. I placebogruppen var tallet 185.

- Effekten beregnes dermed ved at dividere 11/14.134 med 185/14.073. Herefter beregnes effekten ved at trække resultatet fra 1: 94,1 procent.

* Tallet viser dermed, hvor stor effekt - 94,1 procent- vaccinen har i forhold til at reducere sygdommen sammenlignet med dem, der ikke fik vaccinen.

Kilde: Moderna, Center for Disease Control and Prevention (CDC).

/ritzau/