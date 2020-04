FAKTA: Sådan bliver du testet for coronavirus

Alle med symptomer skal kontakte læge og testes, siger sundhedsministeren. Se her, hvordan du bliver testet.

Alle personer, der har symptomer på coronavirus, skal kontakte lægen og finde ud af, om de skal testes.

Det sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag.

Her kan du læse mere om, hvornår du skal kontakte din læge, og hvordan du bliver testet.

Hvornår skal jeg ringe til lægen?

* Hvis du har nogen som helst symptomer på coronavirus, skal du ringe til lægen.

* Det kan være tør hoste, problemer med vejrtrækning, feber, smerter eller utilpashed.

* Hvis det er uden for lægens arbejdstid, skal du ringe til vagtlægen. Så vil du blive visiteret til en test.

* Hvis du har symptomer, må du hverken dukke fysisk op hos lægen eller køre direkte til teststedet.

Hvad sker der så?

* Lægen vejleder dig og vurderer, om du skal testes eller ej.

* Testen kan blandt andet foregå i et af de hvide telte, myndighederne har stillet op rundt omkring i landet.

* Teltene er set i blandt andet Aarhus, Aalborg, Næstved og København. De er en del af teststrategien og sikrer, at der er nok kapacitet til at teste.

Hvordan fungerer testen?

* For at teste for coronavirus bliver der taget en prøve af sekret fra de nedre luftveje eller fra svælget. Prøven tages med en særlig vatpind fra mundens slimhinde. Eller med en slange, hvis ikke det er muligt med en vatpind.

* Der kan gå op til 24 timer, fra prøven er taget, til svaret er klar. I nogle tilfælde kan der gå længere tid.

Kilder: Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Politi.dk, Rigshospitalet, Region Sjælland.

/ritzau/