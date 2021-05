FAKTA: Sådan bruger danskerne tid på frivilligt arbejde

Færre har været frivillige generelt i 2020, mens flere har engageret sig i socialt frivilligt arbejde.

Flere danskere har brugt tid på at engagere sig i frivilligt socialt arbejde under coronapandemien, mens færre generelt har været aktive med frivilligt arbejde.

Det viser nye tal fra Frivillighedsundersøgelsen af Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Vive tager hvert ottende år temperaturen på danskernes engagement i frivilligt arbejde.

* I 2020 har fem procent af adspurgte deltaget i frivilligt arbejde på det sociale område.

* Det er en stigning fra de tre procent, som andelen har ligget på i 2012 og 2004, hvor undersøgelsen sidst blev foretaget.

* Det er blandt andet arbejde i pensionistforeninger, væresteder, ledsagelse af udsatte ældre samt virtuelle aktiviteter som rådgivning eller kontakt til hjælp med indkøb.

* Generelt er andelen af adspurgte danskere, der engagerer sig i frivilligt arbejde, faldet fra 43 procent i 2012 til 40 procent i 2020.

* Danskerne bruger stadig færre timer på frivilligt arbejde. I 2004 brugte de frivillige i gennemsnit 17 timer inden for den seneste måned, i 2012 lå det på 16 og i 2020 var det 15,5 timer i gennemsnit.

* Aldersgruppen med flest frivillige er de 36- til 45-årige.

* Undersøgelsen er foretaget blandt 7191 danskere i oktober og november 2020. Danmarks Statistik og Vive har indsamlet og analyseret data for Social- og Ældreministeriet, der løbende laver frivilligundersøgelsen.

* Undersøgelsen er senest foretaget i 2012 og 2004.

* Undersøgelsen dækker alle former for frivilligt arbejde fra at være spejderleder, træner for lilleputfodboldhold til bloddonor eller bestyrelsesmedlem for den lokale grundejerforening.

Kilde: Vives Frivillighedsundersøgelse 2020.

/ritzau/