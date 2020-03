FAKTA: Sådan cybersikrer du computeren under coronakrise

Kriminelle kan forsøge at udnytte coronakrisen til cyberangreb, hvilket myndigheder advarer mod.

Der er en forhøjet risiko for cybertrusler i Danmark, fordi mange borgere har taget deres arbejde med hjem på grund af risiko for smitte med coronavirus.

Den digitale sikkerhed er dårligere hjemme, og mange opsøger oplysninger om coronavirus på nettet. Det kan bringe folk ind på en falsk hjemmeside, som i yderste konsekvens kan betyde, at man får virus på computeren.

Blive klogere her:

* Husk at opdatere din computer, hver gang den beder dig om det. Hackere udnytter sårbarheden, der åbner sig, inden du får installeret den nye opdatering.

* Sørg for at du også selv er opdateret. Du kan finde gode råd på flere hjemmesider hos Sikkerdigital, Forbrugerrådet Tænk eller Center for Cybersikkerhed.

* Lav mere komplicerede kodeord, som er mindst otte karakterer lang med tal og andre tegn samt enkelte store bogstaver.

* Brug en sætning, som kan hjælpe dig med at huske dit kodeord. For eksempel kan "Jeg er fra Kolding, Danmarks 7. største by, men nr. 1. i folks hjerte" blive til "Jefkd7sbmn#1ifh".

* Brug aldrig det samme kodeord til den samme tjeneste.

* Så gerne to- eller flertrins-identifikation til.

/ritzau/