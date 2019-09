FAKTA: Sådan er aldersgrænserne for salg af alkohol

Unge skal være 16 år for at købe alkohol på mindre end 16,5 procent.

Aldersgrænsen for køb af alkohol skal ensrettes og ligge på 18 år, uanset hvor mange procent alkohol drikkevarerne indeholder.

Sådan lyder et forslag fra vin- og spiritusgrossisternes interesseorganisation, VSOD.

Her kan du læse mere om reglerne for salg af alkohol i Danmark.

* I 1998 bliver der første gang vedtaget en aldersgrænse for salg af alkohol, hvor unge under 15 år ikke må købe alkoholdige drikke.

* I 2004 bliver loven ændret, så alkohol ikke må sælges til personer under 16 år.

* I 2011 bliver loven ændret igen. Drikkevarer med en alkoholprocent over 16,5 må ikke sælges til personer under 18 år. Du skal være 16 år for at købe drikkevarer med en alkoholprocent under 16,5.

* Sælgere af alkohol i butikker og på nettet har ansvaret for, at det ikke sælges til mindreårige i deres butikker, restaurationer eller kiosker.

* Alle butiksmedarbejdere og hjemmesider er forpligtiget til at spørge efter og se gyldigt billed-ID, hvis man er det mindste i tvivl om køberens alder.

* Der må ikke sælges alkohol eller tobak til unge, som ikke kan fremvise gyldigt billed-id. Gyldigt billed-id kan være et pas, et kørekort, eller det særlige unge-id, som unge kan købe hos kommunen, fra de er 16 år.

Kilder: Ritzau, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/