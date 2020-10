FAKTA: Sådan er coronarestriktioner lige nu

Forsamlingsforbud og mundbind kan være på dagsordenen ved fredagens pressemøde om coronavirus.

Statsministeriet har indkaldt til pressemøde om coronavirus fredag klokken 18.30.

Her ventes det, at der vil blive meldt ud om yderligere coronarestriktioner, hvilket statsminister Mette Frederiksen (S) varslede torsdag.

Det sker som følge af de stigende smittetal med coronavirus. Fredag blev der sat smitterekord med 859 personer, som er blevet bekræftet smittede inden for det seneste døgn.

Her er et overblik over nogle af restriktionerne, som de tager sig ud inden pressemødet fredag aften:

* Forsamlingsforbuddet er på 50 personer i hele landet. Det omfatter også private arrangementer som fødselsdage og bryllupper på eksempelvis hoteller og restauranter. Forbuddet omfatter også personale til arrangementerne.

* Reglen gælder ikke i private hjem, men myndighederne opfordrer kraftigt til at holde sig under grænsen på 50 personer privat også.

* Til arrangementer, hvor man sidder ned, er det tilladt at være op til 500 personer. Det gælder eksempelvis sports- og kulturarrangementer, for eksempel kampe i Superligaen i fodbold.

* Restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet. Også hvis der er tale om private arrangementer på restaurationerne.

* Der er krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant, bar eller café. Det gælder både gæster og ansatte.

* Både private og offentlige arbejdspladser opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, i det omfang det er "muligt og hensigtsmæssigt".

* Der er forbud mod indtagelse af alkohol i busser - herunder partybusser.

* Der er skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem.

Kilde: coronasmitte.dk

/ritzau/