FAKTA: Sådan er Danmarks rejsevejledninger for Europa

Du skal være ekstra forsigtig, uanset hvor du rejser hen i Europa ifølge Udenrigsministeriets vejledninger.

Et stigende smittetal i Frankrig og Kroatien kan betyde, at landene bliver taget af listen over steder, som Udenrigsministeriet anbefaler rejser til.

Begge lande har i flere dage haft mere end 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen, hvilket er grænsen for de danske myndigheder.

Ud over antal smittede kigger de danske myndigheder på testniveauet, og hvor stor en andel der testes positive.

Der bliver også kigget på det enkelte lands restriktioner i forhold til indrejse - for eksempel om der er krav om karantæne.

Det er kun i Europa, at der er rejsedestinationer, som det danske udenrigsministerium ikke fraråder rejser til.

Læs mere om de farveinddelte danske rejsevejledninger for Europa her:

* Gule lande i Europa (vær ekstra forsigtig):

For at forblive gult skal et land ugentligt have i gennemsnit under 30 smittede per 100.000 indbyggere.

Sverige, Norge, Storbritannien, Holland, Frankrig, Portugal, Italien, Tyskland, Polen, Grækenland, Kroatien, Ungarn, Østrig, Tjekkiet, Slovakiet og Schweiz.

* Orange lande i Europa (alle ikke-nødvendige rejser frarådes):

Hvis antallet af nye smittede når op på 30 per 100.000 indbyggere på en uge i et land, bliver landet orange.

Belgien, Bulgarien, Luxembourg, Malta, Rumænien, Ukraine, Serbien, Tyrkiet, Montenegro, Monaco og Spanien.

Desuden frarådes ikke-nødvendige rejser til Slovenien, Estland, Letland, Litauen, Island, Irland og Finland på grund af landenes karantæneregler.

Det skyldes typisk, at landene stiller krav om, at indrejsende fra Danmark skal i karantæne eller på anden måde skal opfylde særlige krav i 1-2 uger efter ankomst.

Hvis et land kommer på den orange liste, skal det under 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere for at blive gult igen.

Kilde: Udenrigsministeriets Borgerservice.

/ritzau/