FAKTA: Sådan er Danmarks rejsevejledninger for Europa

Danmark fraråder ikke-nødvendige rejser til flere europæiske lande. Læs om de danske rejsevejledninger her.

Flere lande har krydset Udenrigsministeriets smertegrænse.

Siden ministeriet sidste torsdag senest opdaterede Danmarks rejsevejledninger har både Østrig, Holland og Portugal haft flere end 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.

Det er grænsen for de danske myndigheder, og landene kan derfor torsdag blive tilføjet til listen over lande, hvor ikke-nødvendige rejser frarådes.

Læs her, hvilke lande i EU og Schengen de danske myndigheder fraråder rejser til på grund af et for højt smitteniveau:

- Tjekkiet, San Marino, Kroatien, Frankrig, Belgien, Spanien, Luxembourg, Malta, Rumænien, Monaco og Andorra.

* Desuden frarådes ikke-nødvendige rejser til følgende lande på grund af deres indrejseregler:

- Irland, Letland, Estland, Litauen, Island, Finland, Slovenien og Ungarn.

* Hvis man rejser i den øvrige del af EU og Schengen, opfordres man til at være ekstra forsigtig.

* I den øvrige del af Europa og resten af verden på nær Tunesien frarådes alle unødvendige rejser.

Kilde: Udenrigsministeriets Borgerservice.

/ritzau/