FAKTA: Sådan er de aktuelle ventetider på coronatest

I København og Aarhus er der 12 dages ventetid på test. Se overblik for hele landet her.

Der er stor efterspørgsel for coronatest, og det betyder, at der bliver længere ventetid.

Her er en oversigt over ventetiderne i samfundssporet - det vil sige de hvide telte. Tallet i parentes er ventetiden for nære kontakter:

* Region Hovedstaden:

- København: 12 dage (3).

- Københavns Lufthavn: 4 dage (3).

- Valby: 4 dage (3).

- Ballerup: 4 dage (1).

- Taastrup 4 dage (2).

- Hillerød: 4 dage (3).

- Bornholm: 0 dage (0).

* Region Midtjylland:

- Aarhus: 12 dage (0).

- Herning: 2 dage (0).

- Holstebro: 1 dag (0).

- Horsens 4 dage (0).

- Mejrup: Ingen ledige tider.

- Randers: 6 dage (0).

- Silkeborg: 4 dage (0).

- Skjern: Ingen ledige tider.

- Struer: 1 dag (-).

- Viborg: 3 dage (0).

* Region Nordjylland:

- Frederikshavn: 0 dage (0).

- Hjørring: 0 dage (0).

- Thisted: 0 dage (0).

- Aalborg: 2 dage (0).

* Region Sjælland:

- Holbæk: 14 dage (3).

- Næstved: 4 dage (3).

- Roskilde: 16 dage (3).

- Slagelse: 12 dage (3).

- Maribo: 1 dag (0).

- Nykøbing Falster: 2 dage (0).

* Region Syddanmark:

- Esbjerg: 0 dage (0).

- Kolding: 3 dage (0).

- Odense: 4 dage (2).

- Svendborg: 2 dage (0).

- Sønderborg: 3 dage (0).

- Vejle: 4 dage (0).

- Aabenraa: 1 dag (0).

* På landsplan har 25 ud af 34 testcentre mindst to dages ventetid.

Kilde: Testcenter Danmark.

/ritzau/