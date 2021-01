FAKTA: Sådan er effekten på andre type vacciner

De godkendte coronavacciner har en effekt på 94-95 procent. Se andre vacciners virkning her.

I forbindelse med udviklingen og godkendelsen af coronavacciner har medicinalselskaberne bag skullet dokumentere, hvor stor en effekt vaccinerne har i forhold til at forhindre sygdom.

Moderna og Pfizer/BioNTechs vacciner har i forsøgsstudier med mange tusinde forsøgspersoner vist en effekt på henholdsvis 95 og 94,1 procent.

Det vil sige, at sandsynligheden for at blive syg var 94-95 procent mindre for de forsøgspersoner, der fik vaccinen sammenlignet med dem, der fik placebo.

Her er en oversigt over, hvor virkningsfulde andre type vacciner er:

* Sæsoninfluenza-vacciner: Mellem 30 og 70 procent effektive i forhold til at forhindre sygdom. Yngre er bedre beskyttet end ældre.

Det lavere tal i forhold til coronavaccine skal ses i lyset af, at vaccinen typisk skal bekæmper tre-fire vira. **

* MFR-vaccine - mæslinger, fåresyge og røde hunde: 99-100 procent.**

* Polio: 99-100 procent. **

Kilder: Center for Disease Control and Prevention (CDC), medicin.dk, Reuters.

** Tallene dækker, hvor virksomme vaccinerne har været i befolkningen.

De kan ikke direkte sammenlignes i forhold til den effekt, som selskaberne bag coronavaccinerne er nået frem til i forsøgsstudier, da det er forskellige grupper.

