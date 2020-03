FAKTA: Sådan er forskellene på kvote 1 og kvote 2

De ansøgere, som søger om optag via kvote 2, bliver bedømt ud fra andre kriterier end karakterer.

Søndag klokken 12.00 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2-systemet.

Flere end de forgangne år har gjort brug af denne mulighed i år.

Fristen for ansøgninger via kvote 1 er 5. juli.

Her kan du læse mere om, hvad forskellene på de to kvotesystemer er:

Kvote 1:

* Når du søger om optagelse via kvote 1, bliver du udelukkende bedømt på dine karakterer fra en gymnasial uddannelse - eller en anden adgangsgivende uddannelse.

* Det betyder, at studerende med et højt karaktergennemsnit får plads på den videregående uddannelse før elever med et lavere gennemsnit.

* Desuden kan der være bestemte karakterkrav for enkelte fag til den uddannelse, du søger ind på. I så fald skal de fag være bestået på det krævede niveau.

Kvote 2:

* Optagelse gennem kvote 2 er for ansøgere, som ikke kan blive optaget via kvote 1.

* Det kan også være for personer, som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet.

* Nogle uddannelser optager kun studerende, der søger gennem kvote 2.

* Kvote 2-kriterierne består af forskellige faglige aktiviteter, en ansøger har gennemført, sammen med den adgangsgivende eksamen.

* Det kan eksempelvis være, at man har været optaget på - eller gennemført - en anden uddannelse. At man har været på et højskoleophold, udlandsophold, eller at man har lavet foreningsarbejde, politisk arbejde eller lignende.

* Søger man om optagelse via kvote 2, vil der for nogle uddannelser være krav om at vedhæfte en motiveret ansøgning

* Der kan også være krav om, at man deltager i optagelsesprøver og samtaler.

Kilder: UddannelsesGuiden og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

