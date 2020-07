FAKTA: Sådan er kriterierne for rejser i Europa

Antallet af nye smittede og eventuelle indrejserestriktioner for danskere ligger til grund for anbefalinger.

Lørdag 27. juni trådte nye anbefalinger i kraft hos Udenrigsministeriet om rejser i EU, Schengenområdet og Storbritannien.

Landene inddeles i "åbne lande" og "karantænelande", og status afhænger af det aktuelle smittetryk i det pågældende land.

Bliv klogere på reglerne her:

* For at være "åbent" skal et land ugentligt i gennemsnit have under 20 smittede per 100.000 indbyggere.

* For åbne lande vil Udenrigsministeriets rejsevejledning være udstyret med en gul farve, hvis landet ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende.

* Den gule farve betyder, at man kan indrejse med forsigtighed.

* Et land ændrer status til "karantæneland", hvis antallet af nye smittede når op på 30 smittede per 100.000 indbyggere på en uge.

* I så fald skifter landet farve i Udenrigsministeriets rejsevejledning til orange. Den orange farve betyder, at man fraråder alle ikke-nødvendige rejser.

* Ved hjemkomst fra et land, hvor ikke-nødvendige rejser frarådes, opfordres man til at holde sig hjemme i 14 dage.

* Listen opgøres ugentligt. I den første uge har Sverige, Storbritannien, Portugal, Rumænien, Malta og Irland haft status som "karantænelande".

* For de nordiske lande er der lavet en særlig mekanisme. Hvis et nordisk land ikke opfylder de objektive kriterier for at "åbne", overgår landet til en regional ordning.

* Det betyder eksempelvis, at regionen Västerbotten i Sverige den første uge med de nye rejsevejledninger har været karakteriseret som "åben", fordi man her har haft et lavere antal nye smittede end det øvrige Sverige.

* Hvis man har en ødegård eller lignende i Sverige, kan man i øvrigt altid rejse til det pågældende område, selv om Udenrigsministeriet ellers fraråder ikke-nødvendige rejser.

Kilde: Udenrigsministeriet.

/ritzau/