FAKTA: Sådan er reglerne for adgang til private skove

Dansk Skovforening melder om stigende problemer med skovgæster, der færdes uden for stier og stresser dyrene.

Danskerne valfarter under coronaen til skovene som aldrig før.

Det giver problemer for dyrene og for driften af skovene, lyder det fra Dansk Skovforening - en brancheorganisation for private skovejere.

Cirka 70 procent af skovene er privatejede. Her gælder særlige regler for adgang og færdsel. Læs om reglerne herunder.

* Du må færdes til fods og cykle på egnede veje og stier i private skove fra klokken 06 til solnedgang.

* Du må tage din hund med i skoven, og den skal altid være i snor.

* Du må gøre ophold på veje og stier, hvis der er mindst 150 meter til beboelses- og driftsbygninger.

* Du må kun færdes til fods og opholde dig i skovbunden, hvis du har spurgt ejeren om lov.

* Du må samle nødder, bær, kogler, svampe, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav, hvis du kan nå dem fra stier og veje. Du må tage til eget brug – omkring en posefuld.

* Du må ikke skære eller klippe noget af træerne.

* Du må kun overnatte i private skove med ejerens tilladelse.

* Du må kun tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder i private skove med ejerens tilladelse.

* Du må ride på private fællesveje, der fører gennem skoven. Ellers kræver ridning altid ejerens tilladelse.

Kilde: Dansk Skovforening.

/ritzau/