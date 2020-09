FAKTA: Sådan er reglerne for salg af alkohol

16-årige kan købe øl, vin og gajolshots - men ikke meget længere, hvis det står til 22 organisationer.

22 organisationer - fra kommuner, regioner, børne- og sundhedsfaglige organisationer til alkoholindustrien - står bag ønsket om en aldersgrænse på 18 år for køb af alle former for alkohol.

Her kan du læse om, hvordan de nuværende regler er skruet sammen.

* I Danmark må unge under 16 år hverken købe alkohol i detailhandlen eller få serveret alkohol på restauranter, caféer og barer.

* Unge, der er fyldt 16 år, må købe alkohol med en alkoholprocent op til 16,5 procent i detailhandlen.

* Det gælder eksempelvis øl, vin, cider og produkter i stil med gajolshots.

* Men unge mellem 16 og 18 år må ikke få serveret alkohol på restauranter, caféer og barer.

* Unge, der er fyldt 18 år, må købe alkohol med en alkoholprocent over 16,5 procent - eksempelvis vodka og rom - i detailhandlen og få serveret alkohol på restauranter, caféer og barer.

* Sælgere af alkohol i butikker og på nettet har ansvaret for, at det ikke sælges til mindreårige i deres butikker, restaurationer eller kiosker.

* Alle butiksmedarbejdere og hjemmesider er forpligtiget til at spørge efter og se gyldigt billed-ID, hvis man er det mindste i tvivl om køberens alder.

* De 22 organisationer bag forslaget om en aldersgrænse på 18 år er:

- Alkohol Samfund

- Danske Regioner

- Kommunernes Landsforening

- Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

- Kræftens Bekæmpelse

- Vidensråd for Forebyggelse

- Dansk Sygeplejeråd

- Lægeforeningen

- SSP Samrådet

- Danske Gymnasier

- Hjerteforeningen

- Børnerådet

- Rådet for Sikker Trafik

- Forbrugerrådet Tænk

- Ungdomsringen

- Børns Vilkår

- Forældreforeningen Unge Alkohol

- Horesta (hotel-, restaurant- og turisterhvervets brancheforening)

- Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

- Dansk Psykiatrisk Selskab

- Dansk Pædiatrisk Selskab

- Red Barnet

Kilder: Alkohol Samfund, Ritzau.

