FAKTA: Sådan er situationen i byer med stigende smitte

En række byer er på myndighedernes radar grundet stigende smitte. Se seneste status på smitte her.

En række byer i Danmark er ramt af udbrud af coronavirus, hvilket har fået myndighederne til at have ekstra fokus på at inddæmme smitten.

Her følger en oversigt over antallet af nye registrerede smittetilfælde det seneste døgn i de byer, som er på myndighedernes radar.

Tallene i parentes er henholdsvis smittede de seneste syv dage og antal smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage:

Aarhus: 44 nye tilfælde. (364 - 104,3).

Ringsted: Ingen nye tilfælde. (12 - 34,6).

Silkeborg: 6 nye tilfælde. (37 - 39,2).

Glostrup: 1 nyt tilfælde. (6 - 25,8).

Nyborg: 1 nyt tilfælde. (8 - 25,1).

Sorø: Ingen nye tilfælde. (4 - 13,4).

Solrød: Ingen nye tilfælde. (2 - 8,6).

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/