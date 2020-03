FAKTA: Sådan fungerer det kommunale anlægsloft

Det kommunale Danmark har jævnligt været utilfreds med anlægsloftet, der sætter en grænse for renoveringer.

Hvert år mødes den siddende regering med Kommunernes Landsforening (KL) og indgår en økonomiaftale. Et delelement i aftalen er det kommunale anlægsloft.

Her er fakta om det kommunale anlægsloft:

* Anlægsloftet dækker over det beløb, som Danmarks 98 kommuner samlet set må bruge til blandt andet at renovere og bygge nye bygninger.

* I aftalen, der blev indgået i september sidste år, blev det kommunale anlægsloft for i år fastsat til 19,1 milliard kroner.

* Det var en forhøjelse på 1,3 milliarder kroner i forhold til anlægsloftet for 2019.

* Kommunerne har jævnligt beklaget sig til skiftende regeringer over anlægsloftet, fordi kommunerne har ment, at loftet har sat en stopper for kommunal renovering og nybyggeri.

* Skiftende regeringer har ønsket at have et anlægsloft, blandt andet for at sikre mod overophedning af økonomien.

Kilde: KL

/ritzau/