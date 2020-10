FAKTA: Sådan fungerer EU-direktiv om mindsteløn

Kollektive lønaftaler sikrer bedst vilkår for lønmodtagere. De bør fremmes i hele EU, siger EU-Kommissionen.

Onsdag har EU-Kommissionen fremsat forslag til et direktiv om mindsteløn.

Direktivet søger ifølge EU-Kommissionen at sikre en tilstrækkelig løn til alle borgere i EU.

Her er indholdet i udspillet og lønsituationen i EU:

* 21 EU-lande har i dag en lovbestemt mindsteløn, men trods denne lever mange med job et liv under en fattigdomsgrænse. Seks lande har kollektive aftalemodeller som Danmark.

* Kollektive aftaler indgået af arbejdsmarkedets parter er den bedste måde at sikre en god og rimelig løn - og gode arbejdsvilkår - til borgerne, hedder det i forslaget. Derfor forsøger direktivet at fremme disse.

* Lande, som har en høj dækningsgrad af kollektive overenskomster, har generelt bedre vilkår og bedre løn, hedder det.

* Alle EU-lande skal fremme udbredelsen af modeller, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler lønvilkår.

* I de lande, der har lovbestemt mindsteløn, skal man sikre en tilstrækkelig løn og gode vilkår.

* Det skal ske ved at opstille helt klare kriterier for mindsteløn, og disse skal opdateres løbende. Forskelle i mindsteløn mellem forskellige sektorer skal begrænses. Sociale partnere skal inddrages.

* Udviklingen bliver fulgt tæt af EU-Kommissionen, som vil afkræve landene handling, hvis de ikke flytter sig.

* Lande med en dækningsgrad på over 70 procent, som Danmark, er ikke omfattet af disse krav. 70 procent ses som en nedre grænse for, om landet er dækket af aftaler, der sikrer gode løn- og arbejdsforhold.

* EU-Kommissionen dikterer ingen krav til en bestemt mindsteløn i medlemslandene.

* 60 procent af et lands medianløn anses for at være en grænse, så lønmodtagere, der lever under denne, er i risiko for at være fattige.

* Men nærmest ingen EU-lande har en mindsteløn, der er på 60 procent af medianlønnen eller derover. Bulgarien har dog. Men Bulgarien har også den laveste løn i hele EU. Derfor ville en sådan mekanisme ikke hjælpe noget, har EU-Kommissionen ræsonneret.

Kilder: EU-Kommissionen

/ritzau/