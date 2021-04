FAKTA: Sådan martrede IC4-togene DSB's økonomi

De skandaleramte IC4-tog kostede i årevis DSB millioner og atter millioner i selskabets regnskaber.

Det blev en voldsomt dyr fornøjelse for DSB, at man i år 2000 valgte italienske Ansaldobreda til at levere fremtidens tog - IC4.

Togene var plaget af problemer og blev aldrig de penge værd, der var givet for dem. Det udløste store underskud for DSB, der i forvejen kæmper for ikke at tabe penge.

Læs her, hvad IC4-togene kostede DSB:

* I 2000 købte DSB 83 IC4-togsæt for 5,3 milliarder kroner. De første tog bliver leveret i 2003, men først i 2008 kører det første tog i almindelig drift.

Leverancer bliver udskudt, og der er driftsproblemer i årevis.

* 2015:

DSB nedskriver værdien af sine IC4-tog med 127 millioner kroner.

* 2016:

Kun 30 togsæt kører i sommeren 2016, og problemerne fortsætter. Allerede i første halvår må DSB nedskrive værdien af sine IC4 og IC2-tog med over en halv milliard kroner.

I andet halvår må DSB opgive at bruge togene som forventet. De skal være regionaltog. Det bliver besluttet, at IC4-tog skal udfases. Værdien af IC4-togene i DSB's regnskab bliver halveret.

Det betyder, at DSB for hele året nedskriver værdien af sine IC4- og IC2-tog med voldsomme 2731 millioner kroner. Og at DSB før skat taber 2193 millioner kroner.

* 2018:

To IC4-togsæt bliver skrottet, og DSB må igen nedskrive på værdien af IC4-tog. Her med 31 millioner kroner.

* 2019:

11 IC4-togsæt bliver taget ud af drift. Og værdien af DSB's IC4-tog bliver igen nedskrevet. Her med 151 millioner kroner.

Ved årets afslutning er værdien af DSB's IC4-tog sat til 46 millioner kroner. Kostprisen er sat til 4816 millioner kroner.

Kilder: DSB

/ritzau/