FAKTA: Sådan oplever patienter senfølger

Træthed, udfordringer med vejrtrækning og muskelsmerter er de hyppigste senfølger hos coronapatienter.

Her er en oversigt over, hvilke senfølger patienter i et stort studie blandt spanske coronapatienter har angivet syv måneder efter indlæggelse:

* 65 procent føler sig fortsat trætte.

* 60 procent bliver stadig stakåndede og føler sig begrænset i daglige aktiviteter.

* 40 procent oplever stadig muskelsmerter.

* 20 procent har fortsat hårtab.

* 20 procent har stadig hukommelsesproblemer.

* 10 procent har stadig hovedpine.

* 3 procent har stadig reduceret smags- og lugtesans.

Kilder: Undersøgelse blandt 1000 coronapatienter på intensivafdelinger i Spanien. Professor Lars Arendt-Nielsen har stået i spidsen for forsøget.

/ritzau/