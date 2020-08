FAKTA: Sådan så tre første faser af genåbningen ud

Regeringen og Folketinget forhandler om fase 4 i genåbningen af Danmark. Sådan her så de tre første faser ud.

Fredag forhandler regeringen og Folketingets partier om genåbningens fase 4. Det er blandt andet udenlandske turister, mundbind og særlige tiltag mod etniske minoriteter, der er på partiernes ønskelister i forhandlingen.

Her er et overblik over de hidtidige trin i genåbningen:

Fase 1:

Disse måtte åbne fra 15. april:

* Skolers 0.– 5.-klasser samt daginstitutioner.

Disse måtte åbne fra 20. april:

* Liberale erhverv, såsom frisører, tatovører og tandlæger.

- Fase 2:

Disse måtte åbne 7. maj:

* Professionel idræt uden tilskuere.

* Idræts- og foreningsliv.

* Zoologiske anlæg, hvor gæsterne er i bil.

Disse måtte åbne fra 11. maj:

* Storcentre og hele detailhandlen.

Disse måtte åbne fra 18. maj:

* Restauranter og caféer.

* Eleverne i 6.–10. klasse.

* Efterskoler.

* Folkekirken og trossamfund.

* Ind- og udlån på biblioteker.

Disse måtte åbne fra 21. maj:

* Kulturaktiviteter som museer, teatre, kunsthaller, biografer og akvarier.

* Zoologiske haver og botaniske anlæg.

Disse måtte åbne fra 27. maj:

* Udendørs forlystelsesparker.

* Sommeraktiviteter for børn og unge.

* Voksenuddannelser, herunder kurser målrettet ledige samt sprogcentre.

* Højskoler.

* Ungdomsuddannelser som gymnasier og erhvervsuddannelser.

* Videregående uddannelser må afvikle mundtlige eksamener fysisk og undervisning, der kræver fremmøde.

* Foreningsliv som aftenskoler, musik- og kulturskoler (dog med restriktioner for blandt andet korsang) og spejdere.

* Fuld åbning af DR og TV2.

* Offentlige forskningsaktiviteter, som kræver tilstedeværelse.

- Fase 3:

Disse måtte åbne fra 8. juni:

* Forbuddet mod forsamlinger hæves fra 10 til 50.

Desuden åbnes:

* Spillehaller samt lege- og badelande.

* Svømmehaller.

* Træningscentre.

* Indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af genåbningens tidligere faser.

* 27. juni lemper Udenrigsministeriet på Danmarks rejserestriktioner, så man igen kan rejse til det meste af Europa. Siden er rejsevejledningen blevet opdateret hver torsdag klokken 16. Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til lande, der har mere end 30 smittede per 100.000 indbyggere.

* 8. juli hæves forbuddet mod forsamlinger fra 50 til 100.

Kilder: Regeringen, lovtidende.dk og politi.dk.

/ritzau/