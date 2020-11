FAKTA: Sådan sagde Mogens Jensen om avlsdyrene i tv

I et interview tirsdag aften åbnede fødevareministeren for, at avlsdyr på minkfarme kan få lov at leve.

Efter i dagevis at have talt for nødvendigheden af at slå alle danske mink ned, åbnede fødevareminister Mogens Jensen tirsdag aften pludselig for, at det kan blive muligt at bevare avlsdyrene.

På den måde ville minkavlere i princippet have mulighed for at genoptage deres bedrifter, når det varslede midlertidige forbud mod minkhold udløber i december 2021.

Mogens Jensen deltog tirsdag aften i et interview med tv-stationen TVMidtvest.

På et spørgsmål om, hvorvidt minkbranchen efter 2021 vil kunne vende tilbage, hvis den ikke får lov at bevare avlsdyr, svarede Mogens Jensen, at det kan den ikke.

Han sagde i den forbindelse:

- Der er jo blevet stillet forskellige spørgsmål om, hvorvidt det vil være muligt at have en lille gruppe avlsdyr, som så kan bruges til videre avl.

- Og det er vi ved at kigge ind i, fordi regeringen har intet imod minkavl.

- Tværtimod har vi været med til at fremme minkavlen og været ude og promovere den ude omkring i verden. Det er en vigtig økonomi. Det er mange arbejdspladser. Og minkavlen kan ikke gøre for, at coronaen er kommet.

- Men vi gør, hvad vi kan for at se på, hvorvidt det er muligt at bevare avlsdyr.

Kilder: TVMidtvest tirsdag aften.

/ritzau/