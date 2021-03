FAKTA: Sådan ser den seneste vaccinationskalender ud

Alle danskere forventes nu at være tilbudt vaccination sidst i juli. Se her, hvordan planen ser ud nu.

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort sin seneste vaccinationskalender. Den inddeler befolkningen i nye grupper og lyder, at alle skal være tilbudt vaccination sidst i juli.

Samtidigt skriver Sundhedsstyrelsen, at man forventer, at vacciner fra AstraZeneca igen kan bruges fra uge 13, der starter 29. marts. Vaccinerne er for nuværende på pause, men man undersøger mulige bivirkninger.

Læs et overblik over vaccinationsplanen, der er inddelt i grupper, her:

* 1: Borgere i plejebolig (43.138 personer):

Alle er færdigvaccineret i midten af februar.

* 2: Borgere over 65, der får praktisk og personlig hjælp (55.629 personer):

Alle forventes at have fået tilbudt sidst stik i denne uge.

* 3: Alle borgere over 84 år (97.449 personer):

Alle forventes at have fået tilbudt sidst stik i denne uge.

* 4: Frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren (417.175 personer):

Alle forventes at have fået tilbudt andet stik ved udgangen af marts.

* 5: Udvalgte patienter med særligt øget risiko (166.937 personer:

Alle forventes at have fået tilbudt andet stik inden uge 15, der starter den 12. april.

* 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko (6000 personer):

Alle forventes at have fået tilbudt andet stik inden uge 15, der starter den 12. april.

* 7: Borgere mellem 80 og 85 år (131.051 personer):

Alle forventes at have fået tilbudt andet stik ved udgangen af april.

* 8: Borgere mellem 75 og 80 år (235.203 personer):

Forventes tilbudt første stik i slutningen af marts og andet stik inde uge 19, der starter 10. maj.

* 9: Borgere mellem 65 og 75 år (549.396 personer):

Forventes tilbudt første stik i fra første april og andet stik inden uge 20., der starter 17. maj.

* 10: Borgere mellem 16 og 64 år (3.650.000 personer):

Forventes at få tilbudt første stik far uge 15, der starter 12. april. Forventes tilbudt andet stik inden 25. juli.

Gruppen er nu inddelt i fire undergrupper, der starter med den ældste del - over 50. Herefter gives fra toppen og bunden af det tilbageværende til således, at de sidste der tilbydes vaccine er personer mellem 30 og 34.

