FAKTA: Sådan skal Alternativets nye leder findes

Den nye politiske leder for Alternativet bliver valgt på et ekstraordinært landsmøde 1. februar.

Josephine Fock har tirsdag meldt sig ind i kapløbet om at blive den næste leder for Alternativet, når Uffe Elbæk træder tilbage fra posten 1. februar.

Hun forlod ellers Folketinget, som hun sad i for Alternativet, i 2018 for at blive direktør i Dansk Flygtningehjælp.

Fock er en af flere kandidater til at blive leder. Læs her, hvordan Alternativet vælger sin næste spids:

* 13. januar:

Her afholdes et ekstraordinært landsmøde, så partiets vedtægter kan ændres.

For nuværende er der kun medlemmer af Folketinget for Alternativet, der kan stille op til valg af politisk leder. Det, samt flere andre nuværende krav til kandidater, skal ændres.

* 16. januar:

Her er frist for, at kandidater kan indlevere deres opstillingsgrundlag til posten som politisk leder. Det skal indeholde:

- En formuleret vision for politisk ledelse og for Alternativet som bevægelse, politisk forandringskraft og parlamentarisk aktør. Alt sammen med udgangspunkt i Alternativets værdier, manifest, partiprogram, regeringsprogram og Politisk Forums sigtepunkter.

Potentielle kandidater skal have været medlem af partiet i mere end 90 dage før 1. februar 2020, bo i Danmark og ikke være medlem af et andet parti.

Kandidater skal have 100 medlemmer af partiet, der støtter deres kandidatur.

Per 7. januar har fem personer meldt deres kandidatur: Josephine Fock, Rasmus Nordqvist, Rasmus Foged, Mette Rahbek og Theresa Scavenius.

* 17. januar:

Medlemmer af Alternativet får materiale og dagsorden for det ekstraordinære landsmøde, der finder sted 1. februar.

* 27-29. januar:

Der bliver afholdt møder for medlemmer og kandidater til posten som politisk leder.

* 1. februar:

Der afholdes ekstraordinært landsmøde, hvor der skal vælges ny politisk leder for Alternativet.

Kilde: Alternativet og Ritzau.

/ritzau/