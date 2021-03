FAKTA: Sådan skal Danmark nå sine klimamål i 2030

Det skal være slut med afgifter og tilskud. En bred CO2-afgift for alle er ifølge vismænd den billigste vej.

De miljøøkonomiske vismænd præsenterer tirsdag en analyse af, hvordan Danmark billigst muligt for samfundet når klimalovens mål om, at udledninger af drivhusgasser i 2030 skal reduceres med 70 procent. Her er rapportens centrale pointer:

* En bred afgift på alle udledninger af drivhusgasser som CO2, metan og lattergas på 1200 kroner per ton, hvilket er mindre end Klimarådet tidligere har sagt.

* De forventede samfundsøkonomiske omkostninger ventes at være på knap fire milliarder kroner årligt - svarende til et årligt tab på bnp på 0,15 procent.

* Fortsætter den nuværende blanding af regler, afgifter på fossile brændsler og tilskud til forskellige typer vedvarende energi, så vil det i stedet koste samfundet mindst 18 milliarder kroner årligt.

* Landbruget rammes forholdsmæssigt hårdt, fordi de hidtil har været skånet for klimaafgifter. Det kan koste op mod 20.000 tabte arbejdspladser i landbrug og fødevareindustri.

* Men hvis politikerne vælger at skåne landbruget ved at friholde deres udledninger af metan og lattergas for afgift, så stiger de årlige samfundsøkonomiske omkostninger, som alle skal betale, fra fire til godt 12 milliarder kroner årligt.

Kilder: Det Miljøøkonomiske Råd

/ritzau/