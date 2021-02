FAKTA: Sådan skal der testes for coronavirus på skolerne

Elever i grundskolen opfordres til at lade sig teste for coronavirus, mens det bliver et krav for andre.

Onsdag kunne regeringen meddele, at en række skoler og andre uddannelsessteder fra på mandag igen åbner for flere elever på grund af lave smittetal med coronavirus.

Det gælder i første omgang blandt andet afgangseleverne i Vestjylland og Nordjylland samt alle klassetrin i grundskolen på Bornholm.

I sidste uge vendte eleverne i 0.-4.-klasse tilbage over hele Danmark.

På skolerne bliver der enten en opfordring til eller et krav om, at man lader sig teste, hvis man er over 12 år.

Sådan skal systemet fungere i den kommende tid:

* I Vestjylland og Nordjylland, hvor eleverne kan komme tilbage hver anden uge, opfordres personale og elever over 12 år i grundskolen kraftigt til at lade sig teste to gange ugentligt.

* På ungdomsuddannelser og voksenuddannelser bliver der et krav om to ugentlige test.

* Testningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne vil i videst muligt omfang foregå ved brug af nye og mere skånsomme testtyper.

* I samme område åbner efterskolerne med fuldt fremmøde. Det sker ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger.

* Alle kommuner i de to landsdele skal indgå lokale aftaler med Styrelsen for Patientsikkerhed om smitteopsporing.

* På Bornholm genåbner alle klassetrin i grundskolen, herunder efterskoler, og klubtilbud genåbnes også.

* Også her bliver personale og elever over 12 år i grundskolen kraftigt opfordret til at lade sig teste to gange om ugen ved brug af nye og mere skånsomme testtyper.

* Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser og højskoler genåbnes med krav om test to gange om ugen.

* På ungdomsuddannelserne bliver der etableret testning på institutionen eller lige i nærheden.

Kilde: Justitsministeriet

/ritzau/