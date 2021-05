FAKTA: Sådan skal man forstå de daglige coronatal

Der bliver dagligt offentliggjort en stribe nøgletal om coronavirus. Læs her om, hvad de viser.

Der bliver dagligt offentliggjort en stribe tal på Statens Serum Instituts hjemmeside, der beskriver, hvordan udviklingen går med coronavirus i Danmark.

Her er en oversigt over, hvad tallene beskriver:

* Bekræftede tilfælde: Tallet dækker over det antal positive prøver, der er fundet i PCR-test, som tages via en prøve i svælget. Antigentest/lyntest indgår ikke i tallet, da der ifølge Statens Serum Institut er for stor usikkerhed om prøvesvarene.

* PCR-prøver: Tallet fortæller, hvor mange PCR-prøver der er kommet svar på siden opgørelsen dagen før.

* Positivprocent: Tallet viser, hvor stor en andel af PCR-prøverne der er positive - altså har påvist smitte. Tallet bruges til at se på, hvor meget smitte der er i samfundet.

En faldende positivprocent dækker over faldende smitte, men afhænger også af, hvor bredt man tester. For eksempel vil positivprocenten forventeligt gå ned, når man indfører et coronapas, da mange uden symptomer vil tage en test for at kunne komme til frisøren.

* Antigenprøver - også kendt som kvik-, hurtig- eller lyntest: Tallet dækker over, hvor mange prøver der er taget siden seneste opgørelse. Tallet omfatter de test, som bliver taget hos private testudbydere og på for eksempel folkeskoler, efterskoler og gymnasier.

* Mistænkte tilfælde: Hvis man er testet positiv i en lyntest, vil man optræde som et mistænkeligt tilfælde. Hvis man inden lyntesten eller senest dagen efter får taget en PCR-test, vil man ryge ud af den statistik. Ellers bliver man ved med at stå som mistænkeligt tilfælde.

* Nyindlæggelser: Tallet viser, hvor mange nye patienter der er blevet indlagt med coronavirus på landets hospitaler sammenlignet med opgørelsen dagen før.

* Indlæggelser: Tallet beskriver det totale antal indlæggelser med coronasmittede på de danske hospitaler. Tallet vil blive påvirket af nye indlæggelser, udskrivelser og dødsfald, eller af at allerede indlagte patienter bliver testet positive.

* Dødsfald: Tallet dækker personer, der er registreret døde det seneste døgn. Man tæller som et coronadødsfald, hvis man er død senest 30 dage efter, at man blev testet positiv for coronavirus. Der kan være en forsinkelse i tallene, så derfor kan et dødsfald godt være sket flere dage før, det optræder i statistikken.

* Incidens: Tallet opgør, hvor mange smittetilfælde der er per 100.000 indbyggere - det kan være på landsplan, regionalt, kommunalt eller helt ned på sogneniveau. Tallet bruges for at kunne sammenligne smitteniveauet på tværs af områder med forskellige indbyggertal.

Kilder: Statens Serum Institut (SSI), Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/